Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Lohnende Fresenius SE-Anlage?
|
26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren bedeutet
Das Fresenius SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 65,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,528 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 70,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,85 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 29,95 Prozent vermindert.
Der Fresenius SE-Wert an der Börse wurde auf 25,93 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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