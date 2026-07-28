Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Langfristige Performance
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28.07.2026 10:03:44
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 45,89 EUR. Bei einem Fresenius SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,179 Fresenius SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,43 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 27.07.2026 auf 44,25 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 24,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius
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