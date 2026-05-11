DAX 40-Titel GEA-Aktie: Hätte sich eine GEA-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in GEA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit GEA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 59,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die GEA-Aktie investierten, hätten nun 1,695 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,42 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 08.05.2026 auf 59,25 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 100,42 EUR, was einer positiven Performance von 0,42 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von GEA belief sich jüngst auf 9,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at