GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Lohnender GEA-Einstieg?
|
09.02.2026 10:04:28
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit GEA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 257,433 GEA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 62,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 128,20 EUR wert. Damit wäre die Investition 61,28 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von GEA belief sich jüngst auf 9,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: GEA
Nachrichten zu GEA
|
06.02.26
|EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der DAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|62,95
|0,48%