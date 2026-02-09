GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender GEA-Einstieg? 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen GEA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit GEA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 257,433 GEA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 62,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 128,20 EUR wert. Damit wäre die Investition 61,28 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von GEA belief sich jüngst auf 9,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: GEA

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

mehr Analysen
05.02.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 GEA Buy UBS AG
27.01.26 GEA Halten DZ BANK
27.01.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 GEA Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GEA 62,95 0,48% GEA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen