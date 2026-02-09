DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen GEA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit GEA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 257,433 GEA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 62,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 128,20 EUR wert. Damit wäre die Investition 61,28 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von GEA belief sich jüngst auf 9,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at