GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Rentable GEA-Investition? 20.07.2026 10:04:24

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden GEA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,63 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 28,877 GEA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen GEA-Anteile wären am 17.07.2026 1 741,26 EUR wert, da der Schlussstand 60,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,13 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 9,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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