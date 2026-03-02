GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Rentabler GEA-Einstieg?
|
02.03.2026 10:16:34
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 02.03.2021 wurden GEA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das GEA-Papier bei 29,26 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die GEA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 341,763 GEA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 522,21 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 27.02.2026 auf 65,90 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 125,22 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 10,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: GEA
