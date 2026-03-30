DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades GEA-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,853 GEA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 169,90 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 27.03.2026 auf 59,55 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 69,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für GEA eine Börsenbewertung in Höhe von 9,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at