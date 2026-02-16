GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Langfristige Anlage
|
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem GEA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 53,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,871 GEA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,30 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 13.02.2026 auf 64,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,30 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte GEA einen Börsenwert von 9,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: GEA
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.