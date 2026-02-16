DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in GEA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem GEA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 53,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,871 GEA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,30 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 13.02.2026 auf 64,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,30 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte GEA einen Börsenwert von 9,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at