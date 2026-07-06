GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Profitabler GEA-Einstieg? 06.07.2026 10:03:54

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in GEA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die GEA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des GEA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,520 GEA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 047,12 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 03.07.2026 auf 63,30 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,47 Prozent angewachsen.

GEA war somit zuletzt am Markt 10,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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