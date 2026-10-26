GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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GEA-Performance im Blick 26.10.2026 10:04:08

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GEA-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das GEA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GEA-Aktie bei 63,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,572 GEA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (68,55 EUR), wäre die Investition nun 107,78 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 7,78 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für GEA eine Börsenbewertung in Höhe von 11,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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