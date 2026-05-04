DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in GEA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 04.05.2016 wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren GEA-Anteile an diesem Tag 39,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 250,627 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 624,06 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 30.04.2026 auf 58,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,24 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von GEA belief sich zuletzt auf 9,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at