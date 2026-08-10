DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in GEA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.08.2023 wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der GEA-Aktie betrug an diesem Tag 37,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,027 GEA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (63,80 EUR), wäre die Investition nun 1 724,32 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +72,43 Prozent.

GEA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at