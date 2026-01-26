GEA Aktie

Langfristige Investition 26.01.2026 10:04:21

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GEA-Aktien gewesen.

Am 26.01.2023 wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der GEA-Aktie betrug an diesem Tag 41,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,425 GEA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 60,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,86 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,86 Prozent zugenommen.

Insgesamt war GEA zuletzt 9,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: GEA Group

20.01.26 GEA Buy UBS AG
14.01.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 GEA Buy UBS AG
Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
