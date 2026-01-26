GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Langfristige Investition
|
26.01.2026 10:04:21
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.01.2023 wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der GEA-Aktie betrug an diesem Tag 41,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,425 GEA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 60,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,86 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,86 Prozent zugenommen.
Insgesamt war GEA zuletzt 9,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: GEA Group
Analysen zu GEA
|20.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|GEA Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|59,95
|-0,75%