GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Langfristige Anlage
|
02.02.2026 10:04:30
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,43 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in GEA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,979 GEA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 60,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 052,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +105,23 Prozent.
Alle GEA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: GEA
Analysen zu GEA
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|61,00
|1,41%