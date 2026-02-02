DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in GEA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,43 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in GEA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,979 GEA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 60,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 052,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +105,23 Prozent.

Alle GEA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at