DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren GEA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der GEA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der GEA-Aktie betrug an diesem Tag 34,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,920 GEA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GEA-Papiers auf 59,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,87 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von GEA belief sich zuletzt auf 9,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at