DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,91 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,949 GEA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GEA-Papiers auf 70,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107,93 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 11,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at