GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Performance unter der Lupe 09.11.2026 10:03:46

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren GEA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden GEA-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die GEA-Aktie an diesem Tag bei 44,13 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 226,603 GEA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 69,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 714,93 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 57,15 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 11,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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