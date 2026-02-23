GEA Aktie

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

Lohnende GEA-Investition? 23.02.2026 10:04:23

DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GEA gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die GEA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen GEA-Anteile an diesem Tag bei 41,28 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,225 GEA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 580,67 EUR wert. Mit einer Performance von +58,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 10,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

