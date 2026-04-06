GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Rentables GEA-Investment?
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06.04.2026 10:03:47
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden GEA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,97 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,827 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 1 480,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,08 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 10,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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