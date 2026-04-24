Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Performance unter der Lupe
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24.04.2026 10:03:40
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hannover Rück-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Hannover Rück-Aktie bei 153,70 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,506 Hannover Rück-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie auf 274,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 787,90 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +78,79 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Hannover Rück eine Börsenbewertung in Höhe von 33,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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