Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Performance unter der Lupe 24.04.2026 10:03:40

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hannover Rück eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hannover Rück-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Hannover Rück-Aktie bei 153,70 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,506 Hannover Rück-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie auf 274,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 787,90 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +78,79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hannover Rück eine Börsenbewertung in Höhe von 33,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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