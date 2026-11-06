Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Langfristige Performance
|
06.11.2026 10:03:30
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2021 wurde die Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 163,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,013 Hannover Rück-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 694,33 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Anteils am 05.11.2026 auf 306,40 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 86,94 Prozent gesteigert.
Hannover Rück war somit zuletzt am Markt 36,03 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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