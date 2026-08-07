Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Langfristige Investition
|
07.08.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 193,10 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hannover Rück-Aktie investiert, befänden sich nun 5,179 Hannover Rück-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 06.08.2026 1 307,09 EUR wert, da der Schlussstand 252,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +30,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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