DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Hannover Rück-Papier bei 250,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 4,000 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 256,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,00 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,40 Prozent angezogen.

Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at