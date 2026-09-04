Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Hannover Rück-Investmentbeispiel
|
04.09.2026 10:03:59
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Hannover Rück-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 194,65 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 51,374 Hannover Rück-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 263,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 531,98 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,32 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Hannover Rück eine Börsenbewertung in Höhe von 31,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
|
10:03
|DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: DAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
01.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|260,40
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.