Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Hannover Rück-Investmentbeispiel 04.09.2026 10:03:59

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Hannover Rück-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 194,65 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 51,374 Hannover Rück-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 263,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 531,98 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,32 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Hannover Rück eine Börsenbewertung in Höhe von 31,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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