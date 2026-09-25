DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 249,20 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,128 Hannover Rück-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 259,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 393,26 EUR wert. Mit einer Performance von +3,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Hannover Rück-Wert an der Börse wurde auf 30,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at