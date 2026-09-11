DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Hannover Rück-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 157,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Hannover Rück-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,635 Hannover Rück-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie auf 249,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,10 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 29,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at