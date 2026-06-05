DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 279,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,579 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 805,30 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 04.06.2026 auf 225,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,47 Prozent verringert.

Hannover Rück wurde am Markt mit 27,06 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at