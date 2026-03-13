Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Profitables Hannover Rück-Investment? 13.03.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hannover Rück-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Hannover Rück-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 274,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Hannover Rück-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,650 Hannover Rück-Anteilen. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 12.03.2026 943,07 EUR wert, da der Schlussstand 258,40 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 5,69 Prozent.

Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

