Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Profitables Hannover Rück-Investment?
|
13.03.2026 10:03:45
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Hannover Rück-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 274,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Hannover Rück-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,650 Hannover Rück-Anteilen. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 12.03.2026 943,07 EUR wert, da der Schlussstand 258,40 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 5,69 Prozent.
Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12:49
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 330 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)