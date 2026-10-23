Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Lukratives Heidelberg Materials-Investment?
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23.10.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heidelberg Materials-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heidelberg Materials-Anteile 85,92 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Heidelberg Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 116,387 Heidelberg Materials-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 922,72 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 22.10.2026 auf 145,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,23 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich zuletzt auf 25,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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