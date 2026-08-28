DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heidelberg Materials-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Heidelberg Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heidelberg Materials-Anteile 83,02 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investierten, hätten nun 1,205 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,72 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 27.08.2026 auf 168,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,72 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich jüngst auf 30,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at