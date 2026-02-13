Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Lukratives Heidelberg Materials-Investment?
|
13.02.2026 10:03:58
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Heidelberg Materials-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Heidelberg Materials-Anteile bei 62,97 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 158,806 Heidelberg Materials-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 189,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 157,22 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 201,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
