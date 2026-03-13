Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials-Investment im Blick 13.03.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Heidelberg Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,78 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Heidelberg Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 1,413 Heidelberg Materials-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,80 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 12.03.2026 auf 162,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,80 Prozent vermehrt.

Alle Heidelberg Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

