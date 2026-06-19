DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Heidelberg Materials-Papier an diesem Tag bei 72,46 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Heidelberg Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 138,007 Heidelberg Materials-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 186,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 759,04 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 157,59 Prozent gesteigert.

Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 33,29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at