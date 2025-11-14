DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Heidelberg Materials-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 58,50 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Heidelberg Materials-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170,940 Heidelberg Materials-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers auf 213,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36 547,01 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 265,47 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 38,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at