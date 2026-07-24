Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Profitable Heidelberg Materials-Anlage?
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24.07.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heidelberg Materials-Papier letztlich bei 74,34 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Heidelberg Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 13,452 Heidelberg Materials-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 166,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 241,05 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 124,11 Prozent gesteigert.
Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 29,81 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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