DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heidelberg Materials-Papier letztlich bei 74,34 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Heidelberg Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 13,452 Heidelberg Materials-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 166,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 241,05 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 124,11 Prozent gesteigert.

Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 29,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at