Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Frühe Investition
|
26.06.2026 10:03:50
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Heidelberg Materials-Anteile letztlich bei 75,38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,327 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 186,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 247,81 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,81 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Heidelberg Materials zuletzt 32,10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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