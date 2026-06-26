Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 26.06.2026 10:03:50

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Heidelberg Materials-Anteile letztlich bei 75,38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,327 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 186,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 247,81 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,81 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Heidelberg Materials zuletzt 32,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Frühe Investition Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

24.06.26
 EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledging of 300,000 shares to secure the granting of European call options (EQS Group)
24.06.26
 EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verpfändung von 300.000 Aktien zur Sicherung der Einräumung von europäischen Call-Optionen (EQS Group)
24.06.26
 EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Call-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 11. Januar 2027; Basispreis EUR 218,11 (EQS Group)
24.06.26
 EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 218.11 (EQS Group)
24.06.26
 EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 136.32 (EQS Group)
24.06.26
 EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 11. Januar 2027; Basispreis EUR 136,32 (EQS Group)
24.06.26
 EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.06.26
 EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)

Analysen zu Heidelberg Materials

mehr Analysen
16.06.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
21.05.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
12.05.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
11.05.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
11.05.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 183,65 -1,05% Heidelberg Materials

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen