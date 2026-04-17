Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Profitabler Heidelberg Materials-Einstieg? 17.04.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Heidelberg Materials-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 161,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,920 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 804,95 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 16.04.2026 auf 190,65 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,05 Prozent angezogen.

Alle Heidelberg Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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