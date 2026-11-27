Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Rentable Heidelberg Materials-Anlage?
|
27.11.2026 10:03:44
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 220,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,533 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 185,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 842,70 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 15,73 Prozent vermindert.
Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 31,92 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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