WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

30.01.2026 10:03:53

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Heidelberg Materials-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Heidelberg Materials-Papier bei 62,70 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investierten, hätten nun 1,595 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 367,78 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 29.01.2026 auf 230,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 267,78 Prozent vermehrt.

Heidelberg Materials wurde am Markt mit 41,87 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

