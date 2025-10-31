DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Heidelberg Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Heidelberg Materials-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,20 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,988 Heidelberg Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 200,40 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 30.10.2025 auf 202,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,40 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 36,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

