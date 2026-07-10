Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Hochrechnung
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10.07.2026 10:04:08
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Heidelberg Materials-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 204,80 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hat, hat nun 48,828 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers auf 166,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 127,44 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 18,73 Prozent.
Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 28,92 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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