Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Heidelberg Materials-Performance im Blick 03.07.2026 10:04:07

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Heidelberg Materials-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 03.07.2016 wurde das Heidelberg Materials-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,633 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 172,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 523,41 EUR wert. Mit einer Performance von +152,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials belief sich zuletzt auf 28,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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