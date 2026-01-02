Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Heidelberg Materials-Investment? 02.01.2026 10:03:35

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,10 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 181,488 Heidelberg Materials-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 40 471,87 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 30.12.2025 auf 223,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 304,72 Prozent.

Heidelberg Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten