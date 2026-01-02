DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,10 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 181,488 Heidelberg Materials-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 40 471,87 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 30.12.2025 auf 223,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 304,72 Prozent.

Heidelberg Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at