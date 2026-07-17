DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,36 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,401 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 243,20 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 16.07.2026 auf 173,55 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 243,20 EUR entspricht einer Performance von +143,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials belief sich zuletzt auf 30,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at