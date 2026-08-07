Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Heidelberg Materials-Investment im Blick
|
07.08.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heidelberg Materials-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers betrug an diesem Tag 208,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,481 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 162,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,95 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich zuletzt auf 28,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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