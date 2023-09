DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Henkel vz eingefahren

Bei einem frühen Investment in Henkel vz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Henkel vz-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Henkel vz-Aktie bei 63,34 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Henkel vz-Aktie investiert, befänden sich nun 157,878 Henkel vz-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Henkel vz-Papiere wären am 12.09.2023 11 060,94 EUR wert, da der Schlussstand 70,06 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 060,94 EUR entspricht einer Performance von +10,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 27,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at