Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Henkel vz-Anlage unter der Lupe
|
18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,316 Henkel vz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,21 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 17.11.2026 auf 88,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,21 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 33,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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