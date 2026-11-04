Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Profitable Henkel vz-Investition?
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04.11.2026 10:03:34
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Henkel vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Henkel vz-Aktie an diesem Tag 70,58 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investierten, hätten nun 14,168 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 1 147,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,98 EUR belief. Damit wäre die Investition 14,74 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Henkel vz belief sich zuletzt auf 30,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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