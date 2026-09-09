Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Lukrativer Henkel vz-Einstieg? 09.09.2026 10:03:55

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Henkel vz gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 133,547 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 75,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 141,56 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 29,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG

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