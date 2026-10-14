Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Frühes Investment 14.10.2026 10:05:04

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Henkel vz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 66,94 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,939 Henkel vz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 131,16 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 13.10.2026 auf 75,72 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,12 Prozent.

Der Marktwert von Henkel vz betrug jüngst 28,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

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