DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Henkel vz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 66,94 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,939 Henkel vz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 131,16 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 13.10.2026 auf 75,72 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,12 Prozent.

Der Marktwert von Henkel vz betrug jüngst 28,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at